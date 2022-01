Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 13.01.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die elektrische Außenjalousie im Eingangsbereich des Seesener Lernzentrums in der Markstraße 10. Die Jalousie wurde hierbei eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Zugetragen haben soll sich die Sachbeschädigung im Zeitraum vom 11.01.22 auf den 12.01.22 in der Zeit von 20:30 bis 09:30 Uhr. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Seesen unter 05831-944-0 zu melden.

Aktualisierung am 13.01. um 13:37 Uhr

