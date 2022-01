Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 13.01.2022

Goslar (ots)

Unfall durch Unachtsamkeit, 8500 Euro Schaden

Am Mi., 12.01.2022, 15.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Langelsheimer mit einem Klein-Lkw die L 515, Lautenthal i.R. Langelsheim. In Höhe der Innerstetalsperre kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Fz und geriet in die linksseitige Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro am Fz und 1500 Euro an der Schutzplanke.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

