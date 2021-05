Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußgänger mit Gehwagen von PKW erfasst

Parchim (ots)

Ein Fußgänger mit Rollator ist am Montagvormittag in Parchim von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich beim rückwärts Ausparken des PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Westring. Das 73-jährige deutsche Unfallopfer kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Am beteiligten Auto entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell