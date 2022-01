Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 22.01.2022 bis 23.01.2022

Goslar (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am 22.01.2022 kommt es in der Ortslage Harlingerode zur Tageszeit zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Mittels Aufhebeln von rückseitigen Terrassentüren/Fenstern verschafften sich der/die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in die Objekte und "durchwühlten" diese nach Diebesgut. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise über entsprechende Beobachtungen zu den Tatzeiten zwischen 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr, im Bereich der Anschriften, Am Güdecken und der Raabestraße, werden durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg entgegengenommen.

Sachbeschädigung an PKW

U.T. zerkratzt, mittels eines derzeit unbekannten Gegenstandes, einen in der Schulstraße abgestellten PKW an nahezu allen Fahrzeugseiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können und in der Tatzeit zwischen 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr entsprechende Beobachtungen in Vienenburg gemacht haben, können diese der örtlich zuständigen Polizeidienststelle mitteilen.

i.A. Kollenrott, POK

