Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche machen sich mutmaßlich an Getränkeautomaten zu schaffen

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, am Dienstagabend im Tunnel des Nordbahnhofs unberechtigterweise zwei Getränkeautomaten geöffnet zu haben. Bei Erkennen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten sie. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 16-jähriger Bad Oeynhausener festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in einem mitgeführten Rucksack Drogen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Mindener Gewahrsam entlassen. Gegen 21.15 Uhr meldete ein Zeuge den offenen Getränkeautomaten. Als die erste Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später am Bahnhof eintraf, entdeckten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche an den Automaten. Daraufhin flohen die beiden in Richtung Bahnsteig und später über einen Zaun. Hier verlor sich zunächst die Spur. Im Rahmen der Nachschau an den Geräten konnten Manipulationen festgestellt werden. Allerdings steckte ein Bund mit mehreren Schlüsseln in einem der Apparate. Hierzu laufen noch die Ermittlungen. Kurze Zeit später wurden die Verdächtigen im Nahbereich des Bahnhofs gesichtet. Während einem die Flucht gelang, konnte der 16-Jährige festgenommen werden.

