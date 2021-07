Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer öffnet Tür: Pedelec-Fahrer kommt zu Fall

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Herforder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pedelec-Fahrer zog sich beim Zusammenstoß mit einer geöffneten Autotür schwere Verletzungen zu. Den Angaben zufolge hatte ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer aus Löhne gegen 15.30 Uhr die Herforder Straße in Richtung der Brunnenstraße befahren und seinen PKW in einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht abgestellt. Zeitgleich war ein 51-Jähriger mit einem Pedelec in gleicher Fahrtrichtung auf der Herforder Straße unterwegs. Als der 34-Jährige aus dem Auto aussteigen wollte und dazu die Fahrertür öffnete, kollidierte der Radfahrer mit dieser und stürzte über den Lenker hinweg auf den Asphalt. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen eingeliefert. Der 34-Jährige blieb unversehrt. Da sich bei dem 51-jährigen Löhner der Eindruck eines vorherigen Alkoholkonsums ergab und ein Vortest diesen bestätigte, entnahm man ihm eine Blutprobe. Das Pedelec wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell