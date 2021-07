Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann deckt Radarsensor mit Zeitung ab

Hille (ots)

Am Mittwoch wurden durch den Verkehrsdienst in Hille auf der Straße "Siebenackern" in einem mehrstündigen Einsatz Geschwindigkeitsüberwachungen von insgesamt 1.965 Verkehrsteilnehmern durchgeführt. Als Folge des Einsatzes müssen 187 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngelder rechnen. 13 erhalten eine Anzeige. Gegen 14.45 Uhr stoppte ein PKW an der Messstelle, der Beifahrer stieg aus. In der Folge deckte dieser, in vermeintlicher Erwartung unbemerkt zu handeln, mit einer Zeitung den Sensor der Radareinheit ab. Die hatte aufgebaut nur wenige Meter entfernt von dem zugehörigen Messfahrzeug gestanden. Als der Hüllhorster (28) die Örtlichkeit wieder verlassen wollte, verhinderte dies der uniformierte Messbeamte, der die Handlung beobachtet hatte und stellte den Mann zur Rede. Als Rechtfertigung gab der 28-Jährige an, aus Spaß gehandelt zu haben, da er Geschwindigkeitsmessungen nicht gut fände. Nach Feststellung seiner Personalien erhielt er einen Platzverweis, dem er nachkam. Des Weiteren wurde gegen ihn eine Owi-Anzeige gefertigt, die die Freude an seiner Handlung gemindert haben dürfte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell