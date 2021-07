Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pappkartons in der Innenstadt angezündet

Minden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte innerhalb kurzer Zeit an drei Standorten in der Fußgängerzone zur Abfuhr bereitstehende Pappkartons in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Als ein Mann gegen 2.25 Uhr in der Innenstadt spazieren ging, bemerkte er in der Marienstraße / Ecke Scharn vor einem Geschäft in Flammen stehende Pappkartons. Daraufhin wählte er den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, ein Betonpfeiler nahm Schaden. Auch in der Bäckerstraße konnten von den Einsatzkräften vor zwei Geschäften brennende Pappe festgestellt werden. Ein Stromkasten wurde beschädigt, eine Schaufensterscheibe splitterte durch die Hitzeentwicklung. Genau wie in der Marienstraße verhinderte die Feuerwehr durch das rasche Ablöschen der Flammen größere Schäden. Wer Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

