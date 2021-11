Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Rauchentwicklung löst Feuerwehreinsatz aus

Hettenleidelheim, Dr.-Konrad-Adenauer-Platz - 16.11.2021, 17:20 Uhr (ots)

Gegen 17:20 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in Hettenleidelheim eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Zunächst wurde ein Wohnhausbrand vermutet, was glücklicherweise aber nicht zutraf. Ein Verantwortlicher hatte ein Stück Holz zu nahe an einem Kaminofen abgelegt, sodass dieses rußte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung gründlich. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

