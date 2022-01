Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 25.01.22

Goslar (ots)

Drogen im Straßenverkehr

Am Montagnachmittag wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 242, Höhe Parkplatz Entensumpf, ein BMW-Fahrer aus Bad Harzburg angehalten. Den Beamten drang aus dem Inneren des Pkw sofort ein starker Marihuana Geruch in die Nasen. Der 30jährige Fahrer räumte auf Vorhalt den Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 23jährige Beifahrer führte darüber hinaus eine größere Menge Marihuana, sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich in seinem Rucksack mit sich. Die Drogen, einige Konsumartikel sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Killig, PHK

