Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Stadelhofen - Quad gestohlen, Hinweise erbeten

Oberkirch, Stadelhofen (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch eine Quad der Marek "SMC", Typ "Argon 700" aus einem Betriebshof eines landwirtschaftlichen Anwesens im Langbühndweg. An dem Fahrzeug ist an der Front ein auffällig rotes Metallgestell angebracht. Der mit einem Kapuzenpulli, Basecap und Handschuhen bekleidete Unbekannte schob das Quad kurz nach 2 Uhr nach draußen und fuhr davon. Ein ebenfalls maskierter Mann kam später auf den Hof und sah sich um. Entwendet wurde von der zweiten unbekannten Person nichts. Eine Tatbeteiligung der beiden Männer ist Gegenstand der Ermittlungen. Das entwendete Quad wurde am Mittwochnachmittag östlich von Oberkirch-Haslach wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

