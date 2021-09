Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit Seifenkiste

Offenburg (ots)

Die Seifenkistenfahrt zweier Kinder endete am Mittwochabend mit einem Einsatz von Polizei und Rettungswagen. Die beiden Jungs fuhren gegen 18:30 Uhr am Käfersberger Weg einen Feldweg hinunter, als sie wohl die Kontrolle über ihr Gefährt verloren. Das motorlose Gefährt geriet ins Schleudern und die beiden Fahrer fielen heraus. Glücklicherweise wurden sie bei dem Vorfall nur leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht.

/cp

