POL-PDLD: Jugendlicher wird von fremdem Mann angesprochen am Bahnhof Landau Sonntag, 30.05.2021, ca. 17:45 Uhr

Am Sonntag Abend gegen 17:45 Uhr wurde ein 14-jähriger Junge auf dem Bahnhofsvorplatz Landau (HBF) von einem Mann angesprochen. Der Mann verwickelte den Jugendlichen in ein Gespräch und bot ihm u.a. Geld für sexuelle Handlungen an. Der Junge reagierte richtig und entfernte sich direkt von dem Mann in Richtung der nahegelegenen Polizeidienststelle. Im Verlauf einer polizeilichen Fahndung konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Die männliche Person wird beschrieben als ca. 50 Jahre alt, 175 cm groß, normale Statur, sehr lichtes grau-braunes Haar, sprach hochdeutsch und trug eine Sonnenbrille. Die Person gab sich als "Thorsten" aus. Wer Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen unter der 06341-2870.

