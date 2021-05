Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hinweis der Polizei Landau

Landau (ots)

Wie so oft wurden auch am 29.05.2021 wieder einmal bei zwei Kunden eines Supermarktes beim Einkaufen die Geldbörsen entwendet. Legen sie ihre Geldbörse nicht im Einkaufwagen/-korb ab. Verschließen sie ihre mitgeführten Taschen mit Wertgegenständen mit Reißverschluss oder dem dafür vorgesehenen Verschluss. Lassen sie ihre Taschen nicht aus den Augen, auch dann nicht, wenn sie diese eng am Körper tragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell