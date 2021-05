Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: schwerer Motorrad Unfall

Niederhorbach (ots)

Am 30.5.21, gg. 17:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 38 zwischen den Ortschaften Niederhorbach und Ingenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befanden sich ein 61 Jahre alter Kradfahrer und ein 56 Jahre alter Kradfahrer mit ihren Fahrzeugen auf einer Tour. Als der vorne fahrende Kradfahrer bremsen musste, fuhr der nachfolgende 61 Jahre alte Mann aus dem Bereich Mannheim auf. Er stürzte hierbei und verletzte sich schwer. An seinem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 3000 EUR. Der andere Kradfahrer blieb unverletzt und es entstand an seinem Fahrzeug nur geringer Sachschaden von ca. 200.- EUR. Zur Versorgung und Rettung des Verletzens musste die Bundesstraße 38 vollgesperrt werden. Der Mann wurde dann mittels eines Rettungshubschaubers in ein Klinikum verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Wegen der Unfallaufnahme mit einem Gutachter, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn blieb die B38 bis 19:41 Uhr vollgesperrt.

