POL-OG: Offenburg - Auto weggerollt

Offenburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall in der Straße "An der Wiede". Ein 37-Jähriger Mazda-Fahrer parkte sein Fahrzeug auf einer Parkfläche entlang der Fahrbahn, versehentlich ohne die Parkbremse zu betätigen. Aufgrund der leichten Straßenneigung rollte das Auto auf einen ordnungsgemäß abgestellten Ford. Durch den Aufprall entstand im Heckbereich des Fords ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

