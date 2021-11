Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Diebstahl von Fahrrad und Trunkenheit im Verkehr (17.11.2021)

Radolfzell-Markelfingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch teilte ein Zeuge gegen 00.30 Uhr der Polizei mit, dass am Bahnhof in Markelfingen drei Männer Fahrräder gestohlen hätten und nun in Richtung Radolfzell gefahren seien. Eine Streife des Polizeireviers Radolfzell stellte die beschriebenen Personen auf dem Radweg zwischen Markelfingen und Radolfzell fest und kontrollierten diese. Die 20, 21 und 22 Jahre alten Männern konnten bezügliche der Herkunft der Fahrräder keine genauen Angaben machen, weshalb die Beamten diese sicherstellten. Die Ermittlungen hierüber dauern an.

Während der Überprüfung nahmen die Polizisten bei dem 21-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 3,4 Promille, woraufhin die Beamten im Krankenhaus die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten.

