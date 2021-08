Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup - Polizeihund "Django" findet demenzkranke ältere Dame

Süderbrarup (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (05.08.21), gegen 17 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine an Demenz erkrankte 75-jährige Dame aus einem Seniorenheim in der Gemeinde Süderbrarup seit dem Nachmittag (16.30 Uhr) vermisst wurde. Nachdem eine intensive Absuche nach der Dame im Bereich des Seniorenheims und der näheren Umgebung ergebnislos verlief, setzten die Beamten den fünfjährigen Diensthund "Django" zur Personensuche ein. Der belgische Schäferhund folgte nach dem Vorhalt einer Geruchsprobe der Spur der Vermissten. Auf einem abgelegenen Grundstück konnte die ältere Dame um 18 Uhr durch den Hund leicht verletzt aufgefunden werden. Die 75-Jährige wurde anschließend medizinisch versorgt.

