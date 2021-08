Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: List/Sylt -Automatenaufbrüche in List auf Sylt, Polizei sucht Zeugen!

List auf Sylt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04.08.21) auf Donnerstag (05.08.21) wurde bei einer Tankstelle in der Listlandstraße ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Am Hafen in List wurden zudem mehrere Geldkassetten von Fahrgeschäften für Kinder aufgebrochen. Auch hier entstand ein hoher Sachschaden, weil durch das gewaltsame Hebeln an den Kassetten die Elektronik der Fahrgeschäfte zerstört wurde. Die Sylter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Mittwochabend oder in der Nacht in List Personen beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

