Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Körperliche Auseinandersetzung in der Neustadt, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Flensburg (ots)

Am frühen Sonntagabend (01.08.21), gegen 19.15 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Tankstelle in der Neustadt in Flensburg. Ein 26-Jähriger spazierte mit seiner Freundin von der Neutstadt in Richtung Nordertor, als er von zwei Männern angesprochen wurde, die unvermittelt auf den 26-Jährigen einschlugen und anschließend in Richtung Apenrader Straße flüchteten. Die beiden unbekannten Männer waren schlank, hatten dunkles Haar und trugen dunkle Kleidung. Einer soll eine "Bomberjacke" getragen haben. Die Kripo Flensburg hat die Ermittlungen dieser Körperverletzung aufgenommen und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell