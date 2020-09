Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt-Wasen - Springer von der König-Karl-Brücke löst Sucheinsatz aus - Zeugenaufruf

Göppingen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der vom Geländer der König-Karl-Brücke (Seite "Hall of Fame") mit einem Salto in den Neckar gesprungen sei.

Da es zunächst unklar war, ob der Springer wieder unbeschadet an Land gestiegen ist, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Wasserschutzpolizei, Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart, Taucher der Feuerwehr und die DLRG waren im Einsatz. Außerdem musste die Schleuse Cannstatt in diesem Zeitraum für die Schifffahrt gesperrt werden.

Zeugenvernehmungen ergaben dann, dass es sich bei dem Springer um einen ca. 20-30 Jahre alten Mann handelt, ca. 180-185 cm groß mit blonden Haaren, einem Dreitagebart und sportlicher Figur. Nach zwei Sprüngen von der Brücke, die er mit einem auf seinem Fahrrad positionierten Handy gefilmt hat, fuhr der Mann mit dem Rad auf dem Neckardamm in Richtung Gaisbrücke davon. Der ganze Vorfall ereignete sich zwischen 15:45 und 17:15 Uhr.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein relativ auffälliges Lastenfahrrad in dunkler Farbe mit zwei angebauten Musikboxen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon 0711 / 8990-3600.

