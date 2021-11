Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Beim Rangieren Audi übersehen

Oberndorf-Bochingen (ots)

Ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro ist am Dienstagabend gegen 17 Uhr bei einem Unfall in der Scheuergasse entstanden. Dort rangierte eine 67-Jährige mit ihrem Peugeot, geriet aber versehentlich gegen die Seite des Audi einer 26-Jährigen, die dort mit ihrem Auto parkte. Bei dem Aufprall wurde die Tür und Kotflügel am Audi erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei verwarnt.

