Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Bei Unfall zwei Mal Totalschaden

Sulz-Mühlheim (ots)

Bei einem Unfall in der Fischinger Straße ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Audi-Fahrer, der dort unterwegs war, mit einem Renault-Fahrer zusammengestoßen. Der 49-Jährige im Renault kam mit seinem Mini-Van aus der Hindenburgstraße und bog an der Einmündung in der Ortsmitte nach links Richtung Sulz ab. Der 26-Jährige im A3, der Vorfahrt hatte, wich zwar noch aus, konnte aber einen Unfall nicht mehr verhindern. Da bei dem Unfallverursacher während der Unfallaufnahme i Alkoholeinfluss festgestellt worden war, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizei behielt seinen Führerschein gleich ein. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. An beiden Autos entstand durch den heftigen Aufprall Totalschaden, den die Polizei auf jeweils rund 10.000 Euro taxiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell