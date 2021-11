Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab (16.11.2021)

Mönchweiler (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Königsfeld. Eine 47-jährige BMW-Fahrerin fuhr in Richtung Königsfeld und kam ohne Fremdbeteiligung auf gerader Strecke nach links von der Straße ab. Ihr Auto rutschte in einem angrenzenden Straßengraben noch etliche Meter, bevor es schließlich zum Stehen kam. Ein Krankenwagen brachte die Fahrerin in eine Klinik. An ihrem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

