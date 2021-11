Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener randaliert wegen Corona-Vorschrift in Gaststätte (16.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Betrunkener hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr in einer Gaststätte auf der Brigachtalstraße randaliert. Der Betreiber der Gaststätte erbat von einem 33-jährigen Gast die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. Darüber war der Mann derart erbost, dass er anfing, herumzuschreiben und den Wirt anzupöbeln. Auch die herbeigerufene Polizei konnte den Mann nicht beruhigen und musste ihn schließlich aus dem Lokal führen. Dabei beschimpfte und beleidigte der Gast, der über 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte, die Beamten und leistete massiv Widerstand. Die Polizisten nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der Randalierer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

