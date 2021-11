Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in der Graneggstraße (08. - 16.11.2021)

Bubsheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag vor einer Woche, 08.11., und Dienstagmittag, 16.11., haben unbekannte Täter versucht, in ein größeres Gebäude an der Ecke Graneggstraße und Königsheimer Straße einzubrechen. Die Täter machten sich dabei mit einem Hebelwerkzeug an drei Fenstern des Gebäudes zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Unbekannten nicht. Allerdings richteten die Täter rund 1000 Euro Sachschaden an. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizei Wehingen (07426 1240) entgegen.

