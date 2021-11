Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen (16.11.2021)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagvormittag, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes an der Schiltachstraße nahe der Haltestelle Höflebrücke an einem dort abgestellten Fiat 500 die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Die Autobesitzerin war nur kurz in dem Markt, als sich der unbekannte Täter an dem Auto zu schaffen machte, die Seitenscheibe einschlug und so rund 400 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug anrichtete. Eventuell wollte der Unbekannte etwas aus dem Auto entwenden. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

