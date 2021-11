Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Diebstahl aus Firmenfahrzeug (15.11.2021)

Singen (ots)

Baumaschinen aus einem Lkw gestohlen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 06.45 Uhr in der Fichtestraße. Das Firmenfahrzeug, ein offener Kasten-Lkw von Renault, war in der Nacht im Bereich Fichtestraße / Hardenbergstraße geparkt. Der Diebstahlschaden konnte bislang nicht benannt werden. Personen, die Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, zu melden.

