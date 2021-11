Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Unfall beim Ausfahren aus einem Parkplatz (15.11.2021)

Stockach (ots)

Über 9.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Höllstraße. Ein 30-jähriger Fahrer eines Audi wollte rückwärts aus einem Parkplatz in die Höllstraße einfahren. Hierbei übersah er einen auf der Straße fahrenden VW eines 55-jährigen Mannes. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Autos beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

