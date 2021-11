Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Hochwertiges Pedelec gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (15./16.11.2021)

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter ein hochwertiges Pedelec der Marke Kalkhoff aus einem Carport eines Anwesens in der Falkenstraße gestohlen. Das schwarzgraue Pedelec mit orangefarbenen Reifen im Wert von rund 4.000 Euro war an einer Stahlstütze des Carports auf dem nahe der Einmündung zum Stampfeweg gelegenen Anwesen der Falkenstraße angelehnt und daran mit einem Schloss gegen eine Wegnahme gesichert. Das Schloss wurde von dem unbekannten Täter mit einem Werkzeug durchtrennt. Anschließend entwendete der Unbekannte das Fahrrad mit Elektroantrieb und verließ das Anwesen in unbekannter Richtung. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des schwarzgrauen Kalkohoff Pedelecs mit den orangefarbenen Reifen entgegen.

