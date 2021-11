Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt (15.11.2021)

Konstanz-Paradies (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der Grießeggstraße, Höhe Hausnummer 28 ereignet hat, ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Der Junge stand mit seinem Fahrrad in einer Grundstückseinfahrt, als ein unbekannter Fahrer eines weißen VW Bus von der Fischenzstraße kommend in die Grießeggstraße einbog. Bei der Vorbeifahrt kollidierte das Auto mit dem Vorderrad des Fahrrads, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich hierbei verletzte. Der VW Bus-Fahrer hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Durch den Unfall stand der Jugendliche leicht unter Schock und gab an, nicht verletzt zu sein, daraufhin setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Erst später bemerkte der Junge seine Verletzungen und die Beschädigung an dem Fahrrad.

Die Polizei bittet den Fahrer des VW-Busses, sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, zu melden.

