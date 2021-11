Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Unbekannte beschädigen Eingangstüre eines Kindergartens (12./15.11.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Glaseingangstüre eines Kindergartens in der Feldbergstraße beschädigt. Die Tür wurde nicht durchbrochen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

