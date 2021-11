Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falsche Kriminalbeamte gaukeln am Telefon Einbrüche vor

Konstanz (ots)

Mehrere Einwohner haben sich am Dienstag an die Konstanzer Polizei gewendet, weil sich von angeblichen Kriminalbeamten am Telefon verunsichert wurden. Die richtige Polizei konnte sie aber schnell beruhigen und über den Betrugsversuch aufklären. Derzeit häufen sich wieder vermehrt Anrufe von Betrügern, die am Telefon Einbrüche in der Nachbarschaft vorgaukeln, um Bargeld und Wertgegengenstände zu ergaunern. Bislang ist es aber nicht zu einem Schaden gekommen. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Tricks und weist darauf hin, bei solchen Lügengeschichten sofort aufzulegen, auch wenn Druck ausgeübt wird. Auch wird die richtige Polizei sich am Telefon nie nach Wertgegenständen oder finanziellen Verhältnissen erkundigen. Keinesfalls sollten Unbekannte in die Wohnung gelassen werden.

