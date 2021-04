Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 02.04.2020 ++ Diverse Verkehrsstraften ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

PI Leer/Emden (ots)

Moormerland - Diverse Verkehrsstraftaten Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung bei einem 15-Jährigen aus Moormerland, der in Moormerland die Dr.-Warsing-Straße mit seinem Kleinkraftrad befuhr, die Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Durch den 15-Jährigen wurde die Anhaltesignale missachtet und er gefährdete im Anschluss andere Verkehrsteilnehmer. Nachdem der Jugendliche gestellt werden konnte, war der Grund für den Fluchtversuch schnell klar. Er konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen und das geführte Kleinkraftrad war nicht versichert. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurde gefertigt. In diesem Zusammenhang werden mögliche Geschädigte und Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Weener - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, gegen 15:45 Uhr, befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Katzenburger Straße in Weener. Vor den Beamten fuhr ein Pkw der Marke Mitsubishi mit Städtekennung Leer. Die Beamten beachsichtigen die Durchführung einer allgemeiner Verkehrskontrolle und gaben dem 37-jährigen Mann aus Bunde ein Anhaltesignale. In der anschließenden Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, die für einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln sprechen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell