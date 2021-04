Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.04.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Pkw-Brand mit Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin ++ Sachbeschädigung ++ Sachbeschädigung

Pkw-Brand mit Verkehrsunfallflucht

Hesel - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Stikelkamper Straße. Im Einmündungsbereich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Pkw fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Leer - Am Mittwochnachmittag um 16:10 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einer Kollision zwischen einer 17-Jährigen Radfahrerin aus Leer und einem 18-Jährigen Pkw-Führer aus Moormerland. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Sachbeschädigung

Leer - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte eine noch unbekannte Person die Außenjalousie und die dahinter befindliche Fensterscheibe eines Kiosks in der Hohen Loga. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Leer - Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen Montag und Mittwoch drei Fensterscheiben einer Schule im Hoheellernweg. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell