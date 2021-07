Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Polizisten: Bank-Mitarbeiterin (31) verhindert Schlimmeres

Bochum (ots)

Das ist gerade noch einmal gut gegangen: Als eine Bochumerin (63) bei Ihrer Bank einen hohen Geldbetrag abheben wollte, wurde die Mitarbeiterin (31) skeptisch und informierte die Polizei - sie verhinderte damit Schlimmeres.

Am Freitagmittag, 9. Juli, nahm die 63-Jährige aus Weitmar den Anruf eines vermeintlichen Kripo-Beamten entgegen, der ihr eine krude Geschichte auftischte: Eine Bande habe es auf die Konten älterer Menschen abgesehen, im Rahmen der Ermittlungen sei man auf ihre Kontaktdaten gestoßen. Um das Geld der 63-Jähirgen zu schützen, müsse die Polizei dieses nun in Sicherheit bringen.

Als die Bochumerin kurze Zeit später zur Bank fuhr, um sich - sichtlich nervös - eine hohe Bargeldsumme auszahlen zu lassen, reagierte die Mitarbeiterin richtig. Sie informierte die Polizei, und wendete somit den Betrug ab.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei wird Sie nicht anrufen und in keinem Fall Ihr Geld oder Ihre persönlichen Besitztümer entgegennehmen oder verwahren. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, legen Sie auf und melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung und Übergeben Sie niemals Geld an Menschen, die Sie nicht kennen.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

