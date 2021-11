Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit drei Autos (16.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Heftig gekracht hat es bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Berliner Straße. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer bremste verkehrsbedingt ab, ebenso eine dahinterfahrende 24-Jährige mit einem VW Polo. Eine ihr nachfolgende 37-jährige Mercedes-Fahrerin konnte ihre A-Klasse nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte auf den VW und schob diesen noch auf den BMW. Alle Insassen blieben unverletzt. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

