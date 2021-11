Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener schlägt Glastüre ein (16.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Betrunkener am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Zimmerstraße. Ein 39-Jähriger schlug mit der Faust derart heftig gegen eine verglaste Hauseingangstüre, dass diese zu Bruch ging. Dabei verletzte sich der Mann an der Hand. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung seiner stark blutenden Wunde in ein Krankenhaus. Da sich der Mann im Krankenhaus aggressiv gegenüber Helfern und Ärzten verhielt und nicht zu beruhigen war, musste ihn die Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Ein Alkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell