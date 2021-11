Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in ein Praxisgebäude (16./17.11.2021)

Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in das Gebäude einer Therapie-Praxis in der Trossinger Straße nahe der Einmündung Weigheimer Straße einzubrechen. Die Täter machten sich dabei an einer Nebeneingangstür des Gebäudes zu schaffen. Nachdem es den Unbekannten nicht gelang, die Tür aufzubrechen, warfen diese ein ebenerdiges Fenster ein. Auch hierbei scheiterten die Einbrecher und konnten nicht in das Gebäude eindringen. Insgesamt richteten die Täter rund 3.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Trossingen (07425 33866) ermittelt nun wegen des Einbruchversuchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

