POL-KN: (Rottweil) Nächtlicher Brandalarm in Schule

Rottweil-Hausen (ots)

Zu einem Brandalarm in der Maximilian-Kolbe-Schule musste die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch ausrücken. Kurz vor 3 Uhr löste dort ein Brandmelder Alarm aus. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sofort zur Schule, konnte aber schnell Entwarnung geben. Wie bei einer Begehung der rauchfreien Schule festgestellt wurde, hatte lediglich Wasserdampf von einer Hygieneroutine, die in der Nacht automatisch gestartet wurde, den falschen Alarm in einem Duschraum ausgelöst.

