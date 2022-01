Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 29.01.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem leerstehenden Gebäude: Am 28.01.2022, gegen 16:55 Uhr, wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Goslar eine Strafanzeige auf Grund von diversen Sachbeschädigungen an einem leerstehenden Gebäude im Bereich der "Walter-Krämer-Straße" in Goslar aufgenommen. Bei dem Gebäude handelt es sich um das alte Kantinengebäude des ehemaligen Bundeswehrstandorts im Fliegerhorst. Hierbei war festzustellen, dass diverse Fenster beschädigt, sowie Graffitis am Gebäude aufgebracht waren. Es konnte zudem festgestellt werden, dass das Gebäude durch Personen unberechtigt betreten, Müll hinterlassen und Mobiliar beschädigt wurde. Der Tatzeitraum konnte durch den Geschädigten vom 14.01.2022 bis zum 28.01.2022 eingegrenzt werden. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte ein Mund- und Nasenschutz aufgefunden werden, welcher als Spurenträger sichergestellt wurde. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Versuchte gef. Körperverletzung zum Nachteil eines Taxifahrers: Am 28.01.2022, gegen 22:30 Uhr, wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Goslar eine versuchte gef. Körperverletzung zum Nachteil eines Taxifahrers aus Goslar aufgenommen. Der Taxifahrer gab an, dass er sich gegen 22:20 Uhr vom Bahnhof in Goslar in Richtung der "Von-Garßen-Straße" begeben habe. In Höhe der dortigen Bushaltestelle habe er dann einen männlichen Fahrgast aufgenommen, welcher angab nach Hahndorf fahren zu wollen. Die Fahrt sei dann über die Hildesheimer Straße in Richtung der Bornhardtstraße gegangen. Im Bereich der Zufahrt zur "Dörntener Straße", habe der Fahrgast den Taxifahrer von hinten am Hals ergriffen. Der Taxifahrer konnte den Angriff abwehren, stoppte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete aus dem Fahrzeug. Der Fahrgast verließ danach sofort das Taxi und entfernte sich in Richtung der "Bornhardtstraße". Der Taxifahrer beschrieb den Täter wie folgt: - männlich - ca. 25 Jahre - dunkler Teint - dunkle Haare - dunkel gekleidet

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

i.A. Lepa, POK

