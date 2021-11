Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Fußgänger angefahren

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heresbachstraße in Solingen erlitt gestern Morgen (16.11.2021, gegen 05:25 Uhr) ein Fußgänger leichte Verletzungen.

Der 25-jährige Mann überquerte die Heresbachstraße in Höhe einer Fußgängerfurt, als er mit einem von der Focher Straße abbiegenden Auto kollidierte. Der Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Central kam und von der Focher Straße nach rechts in die Heresbachstraße abbog, versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger, der zunächst auf die Motorhaube stürzte, fiel anschließend zu Boden und verletzte sich dabei.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Nähere Angaben zum flüchtigen Pkw liegen zurzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat in Solingen hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Geschehens gesucht. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei wenden. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell