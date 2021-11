Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche überfallen und ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Am 13.11.2021, gegen 18:40 Uhr, überfielen Unbekannte zwei Jugendliche im Bereich der Straße "Am Brögel" in Wuppertal.

Die 16- und 17 Jährigen befanden sich auf einem Fußweg zwischen der Loher- und der Wartburgstraße, als drei Unbekannten sie ansprachen. Einer der Tatverdächtigen umklammerte den 17-Jährigen von hinten und schlug ihn zu Boden. Anschließend forderte er die Herausgabe seines Handys. Auch der 16-Jährige erlitt Schläge ins Gesicht und verlor dabei seine Einkaufstaschen.

Mit den Taschen, dem Handy und Kopfhörern als Beute flüchteten die Täter in Richtung Loher Straße.

Die Täter werden als etwa 17- bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dunklem Teint beschrieben. Alle drei trugen eine Bauchtasche. Einer der Verdächtigen war mit einer schwarzen Jogginghose und einer blauen Jacke bekleidet. Sein Mittäter trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine rote Kappe. Der Dritte des Trios trug ebenfalls eine blaue Jeans und eine rote Jacke.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell