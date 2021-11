Polizei Wuppertal

POL-W: SG Aufgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Solingen

Wuppertal (ots)

Auf der Neuenkamper Straße in Höhe der Einmündung Berger Straße in Solingen fuhr gestern (11.11.2021) ein unbekannter Mann mit seinem Wagen einer Hondafahrerin auf und flüchtete vom Unfallort. Die 67-Jährige wartete gegen 09:45 Uhr mit ihrem Honda vor der Rotlicht anzeigenden Ampel in Fahrtrichtung Solingen Innenstadt. Als das Ampellicht auf Grün umsprang, würgte die Solingerin den Motor ihres Fahrzeugs ab. Dabei fuhr der hinter ihr fahrende Wagen auf ihren Honda auf. Der Fahrer stieg aus seinem Auto und gab der Solingerin zu verstehen, dass sie die Polizei nicht verständigen brauche. Der ältere Herr setzte sich wieder in sein Auto und fuhr linksseitig an dem Honda der 67-Jährigen vorbei in Richtung Höhscheid davon. Der Fahrer war circa 70 Jahre alt und hatte graue Haare. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug sowie dem Fahrer geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

