Polizei Wuppertal

POL-W: W Autotür geöffnet - schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Wuppertal (ots)

Gestern (10.11.2021), gegen 11:05 Uhr, erlitt ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen bei einem Unfall. Der 63-Jährige war mit seinem Zweirad in Wuppertal auf der Hindenburgstraße unterwegs. Als ein 41-Jähriger die Tür seines geparkten Opel öffnete, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell