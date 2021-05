Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

81 Sindelfingen: verlorene Ladung im "Stuttgarter Kreuz"

Ludwigsburg (ots)

Verlorene Metallteile, die im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart lagen, beschädigten am Freitag gegen 06.45 Uhr den Mercedes eines 27 Jahre alten Mannes. Dieser kam aus Richtung München und wollte von der BAB 8 auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen wechseln. Im Kurvenbereich bemerkte er Metallteile auf beiden vorhandenen Fahrspuren. Der 27-Jährige versuchte zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch ein Überfahren der Teile nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. In etwa 150 Metern Entfernung konnte er beobachten wie ein bislang unbekannter Mann bei offener Ladefläche an seinem gelben Springer hantierte. Ob dieser mit den verlorenen Metallteilen in Verbindung steht, ist derzeit noch nicht geklärt. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell