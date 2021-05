Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gartenhäuser aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Gleich 11 hölzerne Gartenhäuser hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in der Kleingartenanlage Oberfeld, östlich der Sportanlagen an der Jahnstraße in Bissingen aufgebrochen. Offensichtlich war der ungebetene Besucher nur auf Bargeld aus, da Speisen, Getränke und mitunter hochwertige Gartengeräte unberührt blieben. Nur ein kleiner Akkuschrauber wechselte unrechtmäßig den Bseitzer. Der an den Gartenhäusern angerichtete Sachschaden bewegt sich um dreistelligen Bereich. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell