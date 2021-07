Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Portemonnaie gestohlen - Täter gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus der Mainzer Oberstadt war am Dienstagmorgen auf dem Markt einkaufen und verlor gegen kurz nach 09:00 Uhr an einem Metzgerstand sein Portemonnaie. Ein 73-jähriger Marktbesucher aus Mainz-Weisenau wurde auf den Gelbeutel aufmerksam, nahm ihn an sich und steckte ihn ein. Der Vorgang konnte allerdings durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Metzgerei beobachtet werden, der wiederum den 68-Jährigen darauf hinwies, dass der andere Mann das Portemonnaie eingesteckt habe. Als nun der Mitarbeiter der Metzgerei und der 68-Jährige den 73-Jährigen mit dem Gesehenen konfrontierten, stritt dieser alles ab und flüchtete mit einem Fahrrad. Der 68-jährige nahm die Verfolgung auf, die letztlich erst im Stadtpark endete. Die zwischenzeitlich verständigten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnten beide Männer im Stadtpark antreffen. Das Portemonnaie konnte bei dem 73-jährigen aufgefunden und an den Geschädigten ausgehändigt werden. Der 73-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

