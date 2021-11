Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Wuppertal-Ronsdorf - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern (14.11.2021), gegen 13:55 Uhr, kam es in Wuppertal-Ronsdorf zu einem Unfall, bei dem mehrere Personen Verletzungen erlitten und ein hoher Sachschaden entstand. Ein 74-Jähriger war mit seinem VW Tiguan auf der Lüttringhauser Straße in Richtung Ronsdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er streifte dort zunächst den Ford Kuga einer 70-Jährigen und prallte dann frontal gegen den Audi Q8 eines 56-Jährigen. Der 74-Jährige erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 56-Jährige und sein 45-Jähriger Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Lüttringhauser Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (sw)

