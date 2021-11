Polizei Wuppertal

POL-W: W Paketauslieferer beraubt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

An der Tannenbergstraße überfielen Mittwoch (10.11.2021), gegen 11:50 Uhr, zwei unbekannte Täter einen Paketauslieferer und raubten sein Handy. Als der 23-Jährige nach Auslieferung eines Pakets zu seinem Fahrzeug zurückkam, sprachen ihn zwei Männer an und drückten ihn gegen eine Hauswand. Ein Täter schlug ihn mit der Faust, sein Komplize griff nach dem Handy des Mannes. Die Räuber flüchteten in Richtung Ernststraße. Sie waren circa 190 cm groß, trugen schwarze Oberteile, blaue Arbeiterhosen, OP-Masken sowie als Kopfbedeckung einen Turban. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Räubern geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

